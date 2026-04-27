Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol kararı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş

Son düdük çalar çalmaz Kerem'in o sözleri stat hoparlörüne verilmiş
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

Bu çocuğun ismini not alın! Galatasaray'dan yılın ilk sürprizi
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Beğeni uğruna yaptığı akıl alır gibi değil! Kariyeri tek videoda bitti
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti