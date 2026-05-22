Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş ABD'de teslim oldu

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Altaş, daha önce bir gazeteye verdiği röportajda cinayetle ilgili önemli iddialarda bulunmuştu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. Umut Altaş'ın ABD'de güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan Altaş, sabah saatlerinde Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktararak, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" demişti.

Tahminlerini dile getiren Altaş, "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" diye konuşmuştu.

Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini belirtmişti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
