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Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle ifade verdi. Ergen, adliyeden ayrılırken "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de X hesabından, "İnsan suretinde yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız, bebek o bebek" şeklinde paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti.

Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

"ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

tamam hainleri alın da içeri, suyunu da çıkarmayın yani. bu sözlerde ne var? bebek katillerini övecek miydi gülben

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıŞerif Ali:

Suçluyu, katili, hukuksuzluğu bu iktidarda savunabilirsiniz ama masumu, hakkı, adaleti aslan savunamazsınız.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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