Güdül Kaymakamı'nın ilk ziyareti şehit aileleri oldu

Ankara'nın Güdül ilçesine yeni atanan Kaymakam Naim Akar, ilçede göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı.

Güdül ilçesine yeni atanan Kaymakam Naim Akar'ın ilk ziyareti ilçede bulunan şehit aileleri oldu. Güdül Kaymakamı Akar, Özel harekat polisi şehit Şahin Polat Aydın ve Piyade Er Tolga Akpınar, Şehit polis memuru Mustafa Altındal'ın ailelerini ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
