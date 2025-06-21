Güdül'de Tavuk Çiftliğindeki Yangın Ekili Tarla ile Buluştu

Güdül'de Tavuk Çiftliğindeki Yangın Ekili Tarla ile Buluştu
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Ankara'nın Güdül ilçesinde bir tavuk çiftliğinde başlayan yangın, ekili tarlaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını hızlıca kontrol altına aldı, olayda ölü ya da yaralı yok.

Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde yakılan ateş, yanında bulunan ekili tarlaya sıçradı.

Ankara'nın Güdül ilçesi Kayı ve Karacaören Mahallesi sınırları içinde bulunan tavuk çiftliğinde yakılan ateş ekili tarlaya sıçradı ve yangına sebebiyet verdi. Yangını gören vatandaşlar ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın yaklaşık 20 dönüm ekili alan yanması ile maddi hasar ile atlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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