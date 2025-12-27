Haberler

Guatemala'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 19 yaralı

Güncelleme:
Güney Amerika'da gerçekleşen trafik kazasında, Guatemala City ile San Marcos arasında sefer yapan otobüs, 75 metre yükseklikten uçuruma düştü. 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Amerika ülkesi Guatemala'da başkent Guatemala City- San Marcos seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün Inter-American Otoyolu'nda yaklaşık 75 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Guatemala'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Başkent Guatemala City ile Meksika sınırındaki San Marcos şehri arasında sefer gerçekleştiren bir yolcu otobüsü, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtalarını birbirine bağlayan Inter-American Otoyolu'nda yaklaşık 75 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Leandro Amado, Solola bölgesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Amado, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtirken, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Yerel basına yansıyan haberlerde, kazazedelerin yakınlarının olay yerine ve hastanelere akın ederek sevdiklerine ulaşmaya çalıştıkları aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise kazanın meydana geldiği otoyolun 172 ile 174. kilometreleri arasında kalan bölgenin engebeli yapısı nedeniyle "Alaska Zirvesi" olarak adlandırıldığını ve bölgede oluşan yoğun sisin sürücülerin görüş mesafesini sıklıkla düşürdüğünü bildirdi. - GUATEMALA

