Guatemala'da Fuego Yanardağı Patladı: Köyler Tahliye Edildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu çevredeki köyler tahliye edildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. Guatemala Afet Yönetimi Kurumundan (CONRED) yapılan açıklamada, volkanik patlamanın pazartesi sabahı başladığı ve gün içinde şiddetlendiği, bu nedenle dağın çevresindeki El Porvenir ve Las Lajitas köyünün tahliye edildiği belirtildi. Turuncu alarm ilan edilirken, küllerin yakındaki yerleşim yerlerine yayılma riski konusunda uyarıda bulunuldu. Yanardağın yakınından geçen 14 numaralı Ulusal Karayolu kapatıldı. Ayrıca yanardağ yakınındaki kasabalarda eğitime ara verildi.

Öte yandan 3 bin 763 metre yüksekliği sahip Fuego Yanardağı'nda 2018 yılında meydana gelen patlamada 215 kişi hayatını kaybetmiş, bir köyün tamamı yok olmuştu. Yetkililere göre patlama 1.7 milyon civarında kişiyi olumsuz etkilemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı