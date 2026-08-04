Haberler

Guatemala'da Fuego Yanardağı Patladı: Köyler Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Amerika ülkesi Guatemala’daki Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu çevredeki köyler tahliye edildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu çevredeki köyler tahliye edildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. Guatemala Afet Yönetimi Kurumundan (CONRED) yapılan açıklamada, volkanik patlamanın pazartesi sabahı başladığı ve gün içinde şiddetlendiği, bu nedenle dağın çevresindeki El Porvenir ve Las Lajitas köyünün tahliye edildiği belirtildi. Turuncu alarm ilan edilirken, küllerin yakındaki yerleşim yerlerine yayılma riski konusunda uyarıda bulunuldu. Yanardağın yakınından geçen 14 numaralı Ulusal Karayolu kapatıldı. Ayrıca yanardağ yakınındaki kasabalarda eğitime ara verildi.

Öte yandan 3 bin 763 metre yüksekliği sahip Fuego Yanardağı'nda 2018 yılında meydana gelen patlamada 215 kişi hayatını kaybetmiş, bir köyün tamamı yok olmuştu. Yetkililere göre patlama 1.7 milyon civarında kişiyi olumsuz etkilemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

15 yıla hüküm giyen firari kadın, operasyonla yakalandı
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim