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Guatemala'da bağımsızlık günü kutlamalarında izdiham çıktı: 9 ölü, 20 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Guatemala'da bağımsızlık günü kutlamalarında izdiham çıktı: 9 ölü, 20 yaralı

Guatemala'da bağımsızlık günü kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Guatemala'da bağımsızlık günü kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Guatemala'nın Quetzaltenango kentinde bağımsızlık gününü kutlamak için düzenlenen bir konserde izdiham çıktı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden 9 kişiden 2'sinin çocuk olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin henüz kimliğinin tespit edilmediği belirtirken, görgü tanıkları organizatörlerin giriş- çıkışları kapattığını ancak arkadan gelenlerin kapının açık olduğunu düşünerek birbirlerini ittiğini ve izdiham çıktığını söyledi. - GUATEMALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Guatemala 3. Sayfa Haberler

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