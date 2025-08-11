GSM Operatörleri Depremzedelere Ücretsiz İletişim Hizmeti Sunuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri, deprem bölgesindeki müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS hizmeti tanımladı.

GSM operatörleri, depremin yaşandığı bölgelerdeki müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

GSM operatörleri Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgelerindeki müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

Türk Telekom'un deprem bölgesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Turkcell tarafından yapılan paylaşımda ise "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer operatör olan Vodafone'un paylaşımında da, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı

Deprem sırasında büyük panik! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.