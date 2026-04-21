Grönland'da bomba tehdidi nedeniyle havalimanı tahliye edildi: 1 gözaltı
Danimarka'ya bağlı Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bomba tahdidi üzerine havalimanı tahliye edilirken, bir kişi gözaltına alındı. Polis, ihbarın doğruluğu hakkında bilgi vermedi.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bomba paniği yaşandı. Polis, Nuuk Havalimanı'nın bomba tahdidi nedeniyle tahliye edildiğini belirterek, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı. Polis, bomba ihbarının gerçek mi asılsız mı olduğu hakkında bilgi vermedi. - NUUK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı