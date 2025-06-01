Greta Thunberg ve 11 Aktivist, Gazze İçin Yardım Gemisiyle Yola Çıktı

Greta Thunberg ve 11 Aktivist, Gazze İçin Yardım Gemisiyle Yola Çıktı
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 11 aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan yardım gemisiyle Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de yer aldığı 11 aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak amacıyla bir yardım gemisiyle İtalya'dan Gazze Şeridi kıyılarına doğru yola çıktı.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisi oyuncusu Liam Cunningham ve Filistin kökenli Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın da yer aldığı toplam 11 aktivist, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak amacıyla bir yardım gemisiyle İtalya'dan Gazze Şeridi kıyılarına doğru yola çıktı. Aktivistler, Madleen isimli yelkenli tekne ile İtalya'nın güneyindeki Sicilya'daki Catania Limanı'ndan Gazze'ye hareket etti. Aktivistler, bir engelle karşılaşmamaları halinde yedi gün içerisinde Gazze kıyılarına ulaşmayı hedefliyor. Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı aktivist grubu tarafından işletilen tekne ile Gazze kıyılarına bir miktar yardım ulaştırılması ve Gazze'de devam eden insani kriz hakkında uluslararası farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Aktivistlerin bugün yola çıkmadan önce düzenledikleri basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Greta Thunberg, "Karşımızdaki engeller ne olursa olsun denemeye devam etmemiz gerekiyor. Denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil, çünkü bu tüm dünyanın canlı yayında izlediği soykırım karşısındaki sessizliği kadar tehlikeli değil" dedi.

Uluslararası alanda tanınan bir iklim aktivisti olan Thunberg, geçtiğimiz ay Özgürlük Filosu'na ait başka bir gemiyle Filistin'e gitmeyi planlıyordu fakat grubun mayıs ayı başında deniz yoluyla Gazze'ye gitme girişimi başarısız olmuştu. Gruba ait başka bir gemi olan "Conscience", Malta açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken iki insansız hava aracının saldırısına uğramıştı ve geminin ön kısmı hasar almıştı. Aktivistler, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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