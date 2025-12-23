Haberler

İngiltere'de gözaltına alınan aktivist Thunberg serbest bırakıldı

Güncelleme:
İngiltere'de hükümetin yasaklı grup ilan ettiği 'Palestine Action' grubuna destek vermesi nedeniyle gözaltına alınan ünlü aktivist Greta Thunberg, kefaletle serbest bırakıldı. Thunberg, gözaltına alınmadan önce açtığı pankartla Filistin Eylemi grubuna desteğini yineledi.

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği "Palestine Action" ( Filistin Eylemi) grubuna destek için pankart açması nedeniyle gözaltına dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg serbest bırakıldı.

İngiltere'de hükümetin İsrail ile iş birliğine yönelik eleştiriler devam ederken, bugün başkent Londra'da gerçekleştirdiği protesto sırasında gözaltına alınan dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg serbest bırakıldı. Londra polisinden yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği "Palestine Action" ( Filistin Eylemi) grubuna destek vererek açtığı pankart nedeniyle bugün gözaltına alınan Thunberg'in gelecek Mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Thunberg, Filistin Eylemi grubuna desteğini teyit ederken "Filistin Eylemi grubu mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım" yazılı pankart açmış, bunun üzerine polis Thunberg'e müdahale ederek ünlü aktivisti gözaltına almıştı.

Filistin Eylemi grubunun yasaklanması

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA

