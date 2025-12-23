İngiltere'de Filistin'e destek protestosunda ünlü aktivist Thunberg gözaltına alındı

Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg, İngiliz hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği Filistin destekçisi "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubuna destek pankartı açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'de Filistin destekçisi grupların İngiliz hükümetini İsrail'le işbirliğinden uzaklaştırmaya yönelik çabaları devam ediyor. Bazı göstericiler İngiliz hükümetinin ülkedeki Filistin destekçisi "Palestine Action" (Filistin Eylemi) grubunu yasaklı grup ilan etmesini protesto etmek amacıyla başkent Londra'da 2 Kasım'dan bu yana açlık grevini sürdürürken, bu sabah İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'in İngiltere koluna hizmet veren bir sigorta şirketi binasına yönelik eylem düzenledi. Londra polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 07.00 sıralarında çekiç ve kırmızı boyaların kullanıldığı eylemde sonucu binada hasar oluştuğu belirtilirken, olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Eylemi grubunu destekleyen Thunberg gözaltına alındı

Polisin müdahalesinden kısa bir süre sonra dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg olay yerine geldi. Thunberg, olay yerinde açlık grevinde bulunan göstericilere ve Filistin Eylemi grubuna desteğini teyit ederken "Filistin Eylemi grubu mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım" yazılı pankart açtı. Polis bunun üzerine Thunberg'e müdahale ederek ünlü aktivisti gözaltına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Thunberg'in yasaklı gruba destek söyleminde bulunduğu için gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "22 yaşında bir kadın olay yerinde 2000 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesine aykırı şekilde yasaklı bir grubu destekleyen bir nesne sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Eylemi grubu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton Hava Üssü'ne giren grup üyeleri, Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığı gerekçesiyle 2 askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Gelişmenin ardından harekete geçen İngiltere hükümeti, grubu 5 Temmuz itibariyle örgütü yasaklı örgütler arasına almıştı. Filistin Eylemi grubuna üye olan veya destek verenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılırken, grubun adını taşıyan tişört giymenin ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği kamuoyuna yansımıştı. - LONDRA