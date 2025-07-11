Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava 5'inci günde sürerken otel sahibi Halit Ergül'ün savunması sırasında yine gerginlik çıktı.

"DENETİM EKİBİ 'UYGUN' DEYİNCE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİK"

Çapraz sorguya alınan Halit Ergül, otele düzenli şekilde denetimlerin yapıldığını ifade ederek, "Uzun yıllardır turizm sektöründeyim. İki tane otelimiz var. Turizm Geliştirme Ajansı'nda yönetim kurulu üyesiydim. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri denetimde tutanak tutmuştur. Denetim ekibi 'uygun' dediği için biz de kendimizi güvende hissettik" dedi.

"PARA ALMASAK KUSURLARIMIZI GÖRMEZDEN Mİ GELECEKLER?"

Halit Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin otelde ücretsiz konakladıkları iddiasına ilişkin, "Denetimde can ve mal güvenliği için eksiklikler olduğunu belirlemiş olsalardı kapatırlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin Gazelle Otel'de kaldıklarında fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Para almazsak bizim kusurlarımızı görmezden mi gelecekler?" diye konuştu.

"DENETİM YAPMAYANLAR SORUMLU"

Mağdur avukatının "Yangın sonrası banka hesaplarında bir kuruş bulamadık" sözü üzerine Ergül, "Otel kapandı, personel tazminatları vardı" dedi. Avukatın, "Sizin de otelinizde yangın çıktı. Siz birinizden şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna ise Ergül, "Denetim yapmayanlar sorumlu" yanıtını verdi.

ERGÜL SESİNİ YÜKSELTTİ, SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Mağdur avukatlarından birinin "Otelin 11 ve 12'nci katlarında izinsiz yapı mı yapıldı?" sorusunun ardından, Ergül'ün o kattaki asansörlerin ruhsatlı olduğunu söylemesi üzerine avukat, soruya net cevap vermesini istedi. Bu sırada Ergül'ün, avukatın sözünü keserek yüksek sesle konuşması salonda gerginlik yarattı.

"KATİL!" DİYE BAĞIRDILAR

Mağdur yakınları, sesini yükselten Ergül'e arka sıralardan "Katil!" diye bağırdı. Gerilimin artması üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.