Gözü dönmüş hırsızlar 10 bin 338 haneyi elektriksiz bıraktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, trafo binasında yaşanan hırsızlık olayı, enerji altyapısını sekteye uğrattı. 10 bin 338 hanenin etkilendiği kesintinin ardından emniyete suç duyurusunda bulunulurken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan konteyner kent bölgesinde, trafo binasında hırsızlık olayı yaşandı. Yaşanan olay nedeniyle enerji dağıtım altyapısında hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık nedeniyle 129 trafoda yaklaşık 15 dakika süreyle toplam 10 bin 338 hane enerji kesintisinden etkilendi. Ayrıca 27 trafoda meydana gelen arıza sebebiyle 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemedi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enerji arzının yeniden sağlanması için sahada yoğun çalışma yürütüldü.

Olayın ardından Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulduğu ve hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, enerji altyapısına yönelik benzer olayların hem kamu hizmetlerini aksattığını hem de ciddi maddi zararlara yol açtığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ifade ettiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı