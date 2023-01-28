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Gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdi, içinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki Polis Merkezi'nde 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan kadına, kızı ve yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından getirilen köfte ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis Merkezi'nde 24 Ocak günü saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, "Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T. isimli kadına, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek şahıs uyuşturucu madde temin etme girişiminde bulundu.

EKMEĞİN ARASINDAN EROİN ÇIKTI

Gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek arkadaşı köfte ekmek getirdi. Getirilen köfte ekmeği polis ekipleri kontrol ettiğinde, ekmeğin arasında alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltındaki annesine köfte ekmek arasında uyuşturucu getirdi

SERBEST BIRAKILDILAR

Şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan D.A. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Haberler

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