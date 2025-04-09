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Gözaltına alınan ünlü rapçi Massaka hakkında karar

Gözaltına alınan ünlü rapçi Massaka hakkında karar
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İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven bir klip hazırlayarak sosyal medyada yayınlayan ve "Massaka" adıyla tanınan rapçi Murat ilhan çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Ünlü ismin başka bir suçtan işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda ' Massaka' olarak bilinen Mustafa İlhan suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan ünlü rapçi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlhan, çıkarıldığı mahkemede Barış boyun dosyasından serbest bırakıldı. Başka bir suçtan işlemleri sürüyor.

MURAT İLHAN (MASSAKA) KİMDİR?

Murat İlhan ya da sahne adıyla Türk rapçi ve söz yazarı Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı. Dünyaca ünlü isim Snoop Dogg ile birlikte yayınlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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