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Görüntüler İstanbul'dan! Araçtaki kadını izlemek isteyen sürücüler trafiğe neden oldu

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İstanbul Kadıköy'de bir kadının araç üzerinde yapmış olduğu dans şovu izlemek isteyen sürücülerin yavaşlaması sonrası trafikte aksamalar yaşandı.

Son dönemlerde trafikte kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul Kadıköy... Görüntülerde trafikte seyir halindeki üstü açık araçtaki kadının dans figürleri sergilediği görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak dans eden kadını izlemek isteyen diğer sürücülerin yavaşlaması akıcı yolda trafiğin aksamasına neden oldu.

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Kazasız belasız bitmesi iyi olmuş", "Hiç mi dans eden insan görmemişler", "Müstehcenlik suçundan işlem yapılacak mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntüler İstanbul'dan! Araçtaki kadını izlemek isteyen sürücüler trafiğe neden oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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