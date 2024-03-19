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Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti

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Kırklareli'nde bir markette alışveriş yapan kadın, kimliği belirsiz kişinin tacizine uğradı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kırklareli'nde alışveriş yapan bir kadının tacize uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olay sonrası neye uğradığını şaşıran kadının, kendine geldikten sonra adama tepki gösterdiği görülüyor. Bu esnada çevredekilerin de adama müdahale etmesi ile markette ortalık bir anda karışıyor.

"BELLİ Kİ ONLARCA DEFA YAPMIŞ"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Herifin rahatlığa bakarsak 50+ suç kaydı vardır", "Belli ki onlarca defa yapmış onlarca defa cezasız kalmış", "Bu basit bir olay değil, kadının travması olmuştur kesinlikle", "Elini keseceksin hiç affetmek olmayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Kırklareli Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Bilal Atakan:

Psikolojik sorunları olmalı böyle birşey yapanın.

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Raşid POLAT:

be demek kimligi belirsiz. o marketten elini kolunu sallayarak gitmis mi?

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1
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hakan er:

Şeriat bu ülkeye şart laiklik ile olmuyor bu işler

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Bükücü:

Bu ne cesaret arkadaş, bu kadar da olamaz artık... Cezalar ağırlaşamadığı sürece bunları daha çok görürüz.

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1
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Cevdet Karaduman:

Psikolojik hastadır yada indan değildir.

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0
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Mert Kafkas Sahin:

Ramazanda hem de. Sorsan elhamdulillah muslumanim tabii der seni hain ilan eder

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hasta gibi belli ama tedavi şart salınmamalı böyle insanlar. Denk gelmemiş dayak atan bir adama sanırsam.

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Altay Bozkurt:

YÜRÜYÜSÜNDEN BELLI, HERIF AGIR RUH HASTASI!!

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İnanç Akçay:

Ülkede bir tane akıllı kalmadı %70 anxietyym hastası geri kalanı akıl noksani

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İTİBAR FANİ:

ülkede adam gibi kanunu uygulayan yok ki. göz altına bile alınmaz, alınsa bile en fazla bir gün.

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