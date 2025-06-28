Görüntü Türkiye'den! İzleyenler "Yüreğim ağzıma geldi" demekten kendini alamadı

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler 'Yüreğim ağzıma geldi' demekten kendini alamadı
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Görüntü Türkiye'den! İzleyenler
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Antalya'da yüksek katlı bir apartmanda yaşayan kadın, pencereye çıkarak cam önündeki mermerleri temizlemeye çalıştı. Güvenlik önlemi almadan yapılan temizlik yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da yüksek katlı bir apartmanda yaşanan olay, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir kadın, camların önündeki mermerleri temizlemek için güvenlik önlemi almadan pencereye çıktı.

"YÜREĞİM AĞZIMA GELDİ"

Kat yüksekliğine aldırış etmeden cam kenarında temizlik yapan kadının dengesini kaybetmemesi adeta şans eseri oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri izleyenler "Yüreğim ağzıma geldi" demekten kendini alamadı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Ölümüne temizlik yapıyor helal olsun

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Haber YorumlarıMustafa Peker:

ABLAM ŞAKAMISIN SEN. TAMAM BİZİM ÜLKEMİZİN VATANDAŞI ÖLÜMDEN ÇOK KORKMAZ AMA BUDA SALAK OLDUĞUMUZ ANLAMINA GELMESİN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN BAŞKALARI İÇİN …

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Haber YorumlarıSer_hat:

Deli midir nedir izlerken benim başım döndü

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