Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı
Güncelleme:
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı
İstanbul Maslak'ta bulunan bir şantiyeye yaban domuzu girdi. İnşaat alanına giren yaban domuzu, işçilere saldırarak büyük bir paniğe neden oldu. İşçiler, ellerine geçirdikleri kürek ve süpürgelerle kendilerini savunmaya çalışırken korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul Maslak'ta bir şantiyeye giren yaban domuzu, inşaat işçilerine saldırarak paniğe neden oldu. İşçiler, kürek ve süpürgelerle kendilerini savunmaya çalıştı.

ŞANTİYEDE KORKU DOLU ANLAR

Olay, Maslak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Şantiyeye giren yaban domuzu, çevredeki işçilere aniden saldırdı. Ne olduğunu anlayamayan işçiler, büyük panik yaşadı.

İŞÇİLER KÜREK VE SÜPÜRGEYLE KARŞILIK VERDİ

Korku dolu anlarda işçiler, ellerine geçirdikleri kürek ve süpürgelerle yaban domuzunu şantiyeden uzaklaştırmaya çalıştı. Hayvan bir süre şantiye içinde koşuşturduktan sonra kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, işçiler yaşadıkları korkuyu cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (7)

Serkan Basar:

Domuz Bile Domuzluğundan Bıkmış Artık :)

Haberler.com .:

Aralarında önceden bir husumet oluşmuştur

alperen84:

Memleketin hayvanları bile agresif olmuş

ŞÜKRÜ GÜZEN:

Bir zamanlar Maslak'ta Jandarma ait ormana sıfır askeri birliğin misafirhanesinde kaldım. Domuzlar tel örgüden nasıl oldu da içeriye girdiyse..... Ben domuzları gördüm korktum kaçtım , domuzlar beni görünce korkup kaçtı.

Erkan ÖZSOY:

Domuz çok sağlam ve yırtıcı bir hayvan tek kurşunla ölmüyor bile ömür boyu sakat kalırsınız ısırırsa en basit tabirle

