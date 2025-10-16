Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

İstanbul Maslak'ta bir şantiyeye giren yaban domuzu, inşaat işçilerine saldırarak paniğe neden oldu. İşçiler, kürek ve süpürgelerle kendilerini savunmaya çalıştı.

ŞANTİYEDE KORKU DOLU ANLAR

Olay, Maslak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. Şantiyeye giren yaban domuzu, çevredeki işçilere aniden saldırdı. Ne olduğunu anlayamayan işçiler, büyük panik yaşadı.

İŞÇİLER KÜREK VE SÜPÜRGEYLE KARŞILIK VERDİ

Korku dolu anlarda işçiler, ellerine geçirdikleri kürek ve süpürgelerle yaban domuzunu şantiyeden uzaklaştırmaya çalıştı. Hayvan bir süre şantiye içinde koşuşturduktan sonra kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, işçiler yaşadıkları korkuyu cep telefonlarıyla kayda aldı.