Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
Elinde bıçakla sokakta dolaşan bir şahıs, seyir halindeki aracın camını kırıp küfürler savurdu. Gözaltına alınan saldırganın, "Neden yaptın?" sorusuna verdiği yanıtlar ise şaşkınlık yarattı.
İstanbul'da sokak ortasında yaşanan olay hem sürücülere hem de çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Elinde bıçak bulunan bir kişi, aniden yoldan geçen bir aracın camını kırarak bağırmaya ve küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yakalanan şahıs, "Aracın camını neden kırdın?" sorusuna tuhaf cevaplar verdi.
Kaynak: Haberler.com / Numan Darğın - 3.Sayfa