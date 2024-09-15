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Görme engelli bireylerin telefonunu çalan vicdansız hırsızdan pişkin savunma

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Ankara'da, metro istasyonlarında gözüne kestirdiği görme engelli bireylerin cep telefonlarını çalan bir hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın polise verdiği ifadesinde, "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim" dediği öğrenildi.

Ankara'da L.U. (40) isimli bir kişinin, metro istasyonlarında gözüne kestirdiği görme engelli kişilerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çaldığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri 5 ayrı metro istasyonunu gözetlemeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonunda yakalanan L.U. gözaltına alınırken, çaldığı telefonları sattığı kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

32 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

L.U.'nun emniyette alınan ifadesinde, "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım. Pişmanım" diyerek suçunu kabul ettiği belirtildi. L.U'nun adına açılmış 9 farklı dosyada toplam 32 tane suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık büro amirliği ekipleri, benzer suçları işleyen 5 farklı kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel ankara Suç

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Yorumlar (1)

kerem can:

32 suç kaydı neyki Yanlışlıkla savcı veya hakim döverse içeriye atılır.

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