Görme Engelli 75 Yaşındaki Vatandaş Hatay'da Bulundu

Güncelleme:
Hatay'da kaybolan 75 yaşındaki görme engelli S.B., jandarma ekipleri tarafından zeytinlik içerisinde sağ olarak bulundu. Bir gün süren arama çalışmaları sonucunda, bilinci açık şekilde yerde yatan S.B., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da kaybolan 75 yaşındaki görme engelli vatandaş jandarma ekiplerince zeytinlik içerisinde bulundu.

Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 95 görme engelli 75 yaşındaki S.B.'nin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Karaçay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samandağ 9'uncu JASAT ekiplerince yapılan arama çalışmasında kayıp şahıs, Tomruksuyu Mahallesi Şeyh Mansur Türbesi mevkiinde, zeytin bahçesi içerisindeki çalılık alanda yerde yatar vaziyette ve bilinci açık halde bulundu. Kaybolduktan bir gün sonra bulunan şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - HATAY

