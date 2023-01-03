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Göreve giden polisler kaza yaptı: 5 polis yaralı

3. Sayfa Haberleri

Göreve giden polisler kaza yaptı: 5 polis yaralı

Malatya'da göreve giden polis ekiplerini taşıyan otomobil kaza yaptı.

Malatya'da göreve giden polis ekiplerini taşıyan otomobil kaza yaptı. Kazada 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, 08.15 sıralarında Malatya -Sivas karayolu Yazıhan kavşağında mevkiinde geldi. Edilen bilgilere göre, Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli beş polis memurunun içerisinde bulunduğu 44 NF 999 plakalı Toyota marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada polis memurları A.A.,S.E.,M.K., S.Ö.,Z.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane de tedavileri süren polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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