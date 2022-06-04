Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler

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Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Görevden alınan CHP'li belediye başkanı, CHP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, 'Alenen Hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, 'Alenen Hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre; CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğünde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda 'Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?' sorusu üzerine Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım' diye şeklinde ithamda bulundu. Bunun üzerine şahıs olayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iletti. Şahin'in avukatları bu olay sonrası Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında 'Alenen Hareket' suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukatın, delil olarak tanık ve müdürlüğüne ait güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Metin Semih Şahin Bilecik 3. Sayfa Haberler

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