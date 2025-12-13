Görele'de trafik kazası: Otomobil alev aldı

Görele ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araç sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Samsun istikametine seyir halinde olan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 AEY 564 plakalı otomobil, hastane kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı ve otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN