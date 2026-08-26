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Gördes'te orman yangını kontrol altına alındı

Gördes'te orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dalkara Mahallesi'nde saat 15.14'te orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale saat 15.26'da yapılırken, alevlerin kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Yangına havadan 6 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 19.40 itibarıyla kontrol altına alındı.

Bölgede yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenmelerin önlenmesi amacıyla soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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