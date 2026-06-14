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Gördes'te traktör kazası: 1 ağır yaralı

Gördes'te traktör kazası: 1 ağır yaralı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde tarlada çalışan 51 yaşındaki Ayhan K., toprak setin çökmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarlayı sürdüğü sırada toprak setin çökmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Ayhan K, 45 R 8572 plakalı traktörü ile tarlada çalıştığı sırada toprak setin çökmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan K'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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