Gördes çevre yolunda kaza: 1 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde çevre yolunda seyir halindeki aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesi çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (20) idaresindeki 06 AH 457 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yara almadan kurtulan ancak kısa süreli şok geçiren genç sürücüye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kontrol amaçlı Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan A.C., buradaki muayenesinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı