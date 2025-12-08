İstanbullu gönüllülerden Şanlıurfa'daki çocuklara hediye bot ve mont

İstanbul'dan kilometrelerce yolu aşıp Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen bir grup gönüllü, kırsal mahallelerde bulunan çocuklara kışlık bot, mont ve oyuncak hediye etti.

İstanbul'dan yola çıkan ve zorlu arazi şartlarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen bir grup gönüllü, köy çocuklarına verdikleri sözü tuttu. Yağışlı havada zorlu yol şartlarını aşarak Ceylanpınar ilçesine bağlı Mengalan ve Hemitaş Küme Evlerine ulaşan gönüllüleri, burada kendilerini bekleyen çocuklar karşıladı.

Grup, hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir zorlukla karşılaştı. Mengalan ve Hemitaş Küme Evlerine giden yolların yoğun yağış nedeniyle çamur deryasına dönmesi sonucu gönüllülerin araçları defalarca saplandı. Çocukların heyecanla kendilerini beklediği bilinciyle hareket eden gönüllüler, kendi imkanlarıyla araçlarını çamurdan kurtararak yoluna devam etti. Saatler süren zorlu yolculuğun ardından köye ulaşan "Çocuklar mutlu olsun yeter" isimli grup, yanlarında getirdikleri hediyeleri çocuklara dağıtmaya başladı. Kışlık mont, bot ve oyuncak hediyesi alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Gönüllü grup adına yapılan açıklama yapan Elif Bulut, "Çocukların her şeye ihtiyacı olan bir köydeyiz. Bütün gönüllülerimizin kesesine bereket, bütün ekibi kutluyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.