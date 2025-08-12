Gönen'deki Fabrika Yangını Soruşturmasında 8 Gözaltı, 1 Tutuklama

Gönen'deki Fabrika Yangını Soruşturmasında 8 Gözaltı, 1 Tutuklama
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si adli kontrol ile serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. Yangında hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri belirlendi.

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Yangında hayatını kaybeden işçilerin Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım olduğu açıklanmıştı. Olayın çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının başladığı bölüm ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü anlar net şekilde yer aldı.

Teknik ve adli incelemelerin, bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla sürdüğü, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

