Isparta'da 10 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 7 Temmuz tarihinde Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş yaklaşık 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı