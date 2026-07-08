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Isparta'da 10 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Isparta'da 10 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
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Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ve 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kağıda emdirilmiş 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 7 Temmuz tarihinde Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş yaklaşık 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ile 5 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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