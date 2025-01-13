Balıkesir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkiinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı.

4 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.