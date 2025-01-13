Balıkesir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağışlı havada kayarak devrilen işçi servisi aracında 4'ü ağır 26 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol ulaşıma kapandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkiinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı.
4 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa