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Gönen'de emlak bağlantılı dolandırıcılık iddialarında 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Gönen'de emlak bağlantılı dolandırıcılık iddialarında 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde emlakçılık faaliyetleriyle bağlantılı dolandırıcılık iddialarına yönelik ikinci operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emlakçılık faaliyetleriyle bağlantılı dolandırıcılık iddialarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ağustos 2025'te gündeme gelen iddiaların ardından 25 Mart 2026'da Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla genişletilen soruşturma kapsamında, Balıkesir ve Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince ortak operasyon gerçekleştirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, başka bir dosyadan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen emlakçı P.A. ile İ.P., F.B. ve S.B. hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtilen 4 kamu personelinin de şüpheliler arasında bulunduğu öğrenildi.

Emlakçılık faaliyetleriyle bağlantılı mali işlemler ve kamu görevlilerine yönelik iddiaların araştırıldığı soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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