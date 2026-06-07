Elektrikli bisiklet alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gönen Köprüsü girişinde elektrikli bisiklette yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında elektrikli bisiklet kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, elektrikli bisiklet sahibinin yangının ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı