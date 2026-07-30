Gömeç ve Ayvalık’ta alevlere havadan müdahale sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri ile uçaklar alevlere havadan su atarken, ekipler karadan da yoğun çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen alevlere, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın bölgesinde görev yapan yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçağı, peş peşe sorti yaparak alevlerin yoğun olduğu noktalara su bıraktı. Karadan ise arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve orman işçileri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı