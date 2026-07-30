Haberler

Gömeç ve Ayvalık’ta alevlere havadan müdahale sürüyor

Gömeç ve Ayvalık’ta alevlere havadan müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.

Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri ile uçaklar alevlere havadan su atarken, ekipler karadan da yoğun çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen alevlere, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın bölgesinde görev yapan yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçağı, peş peşe sorti yaparak alevlerin yoğun olduğu noktalara su bıraktı. Karadan ise arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve orman işçileri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi 5 metrelik kuyuya düştü! Yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü

Eşi 5 metrelik kuyuya düştü! Yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Tüm ülke Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Yere göğe sığdıramadılar
Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü

Seyir tepesindeki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Bir ilimizi karıştıran çıplak heykel! İki parti olayı yargıya taşıdı

Bir ilimizde gündem bu heykel! İki parti olayı yargıya taşıdı