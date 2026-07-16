Haberler

Gömeç'te bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi: Cankurtaranlar saniyelerle yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Dalış Köyü sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı ve koordineli müdahalesiyle vatandaş kurtarıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan Dalış Köyü sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç sahilinde denizde çırpınan vatandaşa ilk müdahale, Balıkesir İtfaiyesi cankurtaranları ile Dalış Köyü personelleri tarafından yapıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde vatandaş kısa sürede sudan çıkarılarak güvenli alana alındı. Balıkesir İtfaiyesi cankurtaranları ile Dalış Köyü personellerinin dikkatli ve zamanında müdahalesi faciayı önledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı

Bakanlık yasak getirdi! Hepsi piyasadan toplatılacak

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

Öfkesi hiç dinmedi, kardeşini vahşice katletti
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi