Gömeç'te bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi: Cankurtaranlar saniyelerle yarıştı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan Dalış Köyü sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç sahilinde denizde çırpınan vatandaşa ilk müdahale, Balıkesir İtfaiyesi cankurtaranları ile Dalış Köyü personelleri tarafından yapıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde vatandaş kısa sürede sudan çıkarılarak güvenli alana alındı. Balıkesir İtfaiyesi cankurtaranları ile Dalış Köyü personellerinin dikkatli ve zamanında müdahalesi faciayı önledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı