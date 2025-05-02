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Gömeç İtfaiye Ekipleri, Yavru Kediyi Kurtardı

Gömeç İtfaiye Ekipleri, Yavru Kediyi Kurtardı
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Gömeç ilçesinde, bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi doğaya salındı.

Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Gömeç ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tulumba Sokak No: 26 adresindeki bir apartmanda boşluğa düşen yavru kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Gömeç İtfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek kediyi mahsur kaldığı yerden zarar görmeden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, bulunduğu yerden güvenli şekilde alınarak doğaya salındı.

Çevredeki vatandaşlar, duyarlılığı ve hızlı müdahalesi nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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