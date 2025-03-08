Gölpazarı'nda Jandarma'dan Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında "Jandarma ile El Ele, Huzur Güven Her Yere" projesi ile köylerde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

Jandarma personelleri, proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi. Jandarma yetkilileri, vatandaşların dolandırıcılara karşı daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK