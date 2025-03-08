Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Gölpazarı'nda Jandarma'dan Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Gölpazarı'nda Jandarma'dan Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Jandarma ile El Ele, Huzur Güven Her Yere' projesi kapsamında köylerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında "Jandarma ile El Ele, Huzur Güven Her Yere" projesi ile köylerde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

Jandarma personelleri, proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi. Jandarma yetkilileri, vatandaşların dolandırıcılara karşı daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'in altını üstüne getirdi
img

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
img

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.