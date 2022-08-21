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Gölette boğulan öğretmen doğum gününde toprağa verildi

Gölette boğulan öğretmen doğum gününde toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da piknik yapmaya gittikleri gölette boğulan eniştesini kurtarmak isterken kendisi de boğularak hayatını kaybeden öğretmen doğum günde toprağa verildi.

Samsun'da piknik yapmaya gittikleri gölette boğulan eniştesini kurtarmak isterken kendisi de boğularak hayatını kaybeden öğretmen doğum günde toprağa verildi.

Olay, Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de öğretmen olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmaya gitti. Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına giden aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. İmam Mustafa Balcı serinlemek için gölete girdi ve yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Balcı'yı gören eşi Hanife Balcı ve kayın biraderi Ahmet Ceylan gölete atlayıp yardım etmek istedi. Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu. Ailenin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar önce Hanife Balcı'yı ardından da imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Baygın halde ambulansla iki ayrı özel hastaneye kaldırılan Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan hayatlarını kaybederken, Hanife Balcı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen Ahmet Ceylan bugün Samsun'un Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi 'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında doğum gününde toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Balcı Balcı 3. Sayfa Haberler

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