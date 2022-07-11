Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Haberler

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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

Bağcılar'da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonunu kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Bağcılar'da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonunu kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su basmış, Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da göle dönmüştü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kalmıştı. Dün meydana gelen olayın ardından hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kamyonlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağlar Mahallesi İstanbul Bağcılar Göle 3. Sayfa Haberler

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