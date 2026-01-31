İçme suyu yolunu açarken kara saplanan loder vinç yardımıyla kurtarıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde içme suyu pompası arızalandı, köy ve hayvanlar susuz kaldı. Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde içme suyu pompasının arızalanması üzerine hem vatandaşlar hem de hayvanlar susuz kaldı. Yaşanan sorunun bildirilmesiyle birlikte İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, arızalanan pompa hattında inceleme yaparak onarım çalışmalarına başladı. Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun yeniden verilmesi için yoğun çaba harcadı. Vinç ve içme suyu ekibi tarafından kuyudan çıkarılan pompanın tamirinin mümkün olmayacağından değişimine karar verildi.

Bu arada pompa değişimine kadar hayvan içme suyu tedariği için dere suyuna ulaşım sağlayacak yollar loder marifetiyle açıldı. Yapılan müdahalede loder kara saplandı. Kara saplanan loder yine özel idaresine ait vinç yardımıyla kurtarıldı. - ARDAHAN