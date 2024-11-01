Üye Girişi
Haberler

Gölcük'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Gölcük'te Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeni ile araçta maddi hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölcük merkezde park halinde bulunan Ford marka hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.