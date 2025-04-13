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Gölcük'te Otomobil Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu

Gölcük'te Otomobil Kazası: Sürücü Sağ Kurtuldu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil başka bir araca çarparak yan yattı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başka bir otomobile çarpan araç yan yattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza 12.00 sıralarında Değirmendere sahil yolunda meydana geldi. 34 MHC 601 plakalı otomobili ile seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, önüne çıkan başka bir otomobile çarparak yan yattı.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yan yatan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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