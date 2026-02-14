Haberler

Dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı sahibi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı ve polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı sahibi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle oto yıkama sahibi Hasan Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacak ve kasık bölgesine isabet etmesi sonucu Hasan Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
