Gölcük'te kontrolden çıkan araç dereye devrildi, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye yuvarlanarak ters döndü; 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin uzun uğraşlarıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Halıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, dereye yuvarlanarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.