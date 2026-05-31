Aileler arasında silahlı sopalı kavga: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan kavgada 4 kişi silahla olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gölcük ilçesi Hisareyn Mahallesi Kosova Caddesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girdiği kavgada 4 kişi silahla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

