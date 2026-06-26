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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesi Aşağıazaplı Köyü yakınlarında Gamze K., idaresindeki 80 AEA 948 plakalı otomobil ile Mustafa V., idaresindeki 46 AIH 840 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Gamze K., Mustafa V., otomobilde bulunan Hazel Yağmur Ü., ve motosiklette bulunan Ali B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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