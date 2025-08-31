Gölbaşı'nda Ana Su Borusu Patladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yavrucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda ana su borusu patlayarak suyun metrelerce yükseğe fışkırmasına neden oldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ana su borusu patladı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ana su borusu patladı. Borunun patlamasının ardından su, metrelerce yükseğe fışkırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı onunla patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.