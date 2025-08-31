Gölbaşı'nda Ana Su Borusu Patladı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yavrucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda ana su borusu patlayarak suyun metrelerce yükseğe fışkırmasına neden oldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ana su borusu patladı. Borunun patlamasının ardından su, metrelerce yükseğe fışkırdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa