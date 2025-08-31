Gölbaşı'nda Ana Su Borusu Patladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ana su borusu patladı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ana su borusu patladı. Borunun patlamasının ardından su, metrelerce yükseğe fışkırdı. - ANKARA